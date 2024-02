Eventi a Bologna di lunedì 12 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12- Una nuova settimana è appena iniziata. Ecco alcunida non poter perdere per iniziare al meglio questi giorni. Alle 15.30, all’Auditorium DamsLab si parla del rapporto tra donna e scienza, attraverso una tavola rotonda del progetto Kaleidos. Tra i tanti, partecipano Simona Lembi e la professoressa Cristina Demaria. Alle 18, in Salaborsa, Giulio Cavalli parla del suo libro I mangiafemmine, in compagnia di Carlo Lucarelli e Tiziana Triana. Alle 18.30, al Mast Auditorium, Vito Mancuso incontra lo psicanalista Luigi Zoja. Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni ospita il pianista Lucas Debargue. Alle 21.30, al Locomotiv Club arriva Largo all’Avanguardia, omaggio a Roberto Freak Antoni, con una serata a ingresso gratuito, nel decennale della sua scomparsa.