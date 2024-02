Europee | La Russa | ' se fossi in Meloni mi candiderei' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Seal suo posto, io mima rispetterò la sua decisione qualunque essa sia". Così il presidente del Senato, Ignazio La, a Quarta Repubblica su Rete4 in onda stasera sull'eventuale candidatura di Giorgiaalle europee. "L'unico elemento che potrebbe mettere in dubbio la sua candidatura che, per il resto, sarebbe naturale perché si sono candidati prima di lei un sacco di presidenti del Consiglio, è decidere come fare la campagna elettorale - osserva -. Se decidesse di fare una campagna elettorale vecchia maniera girando 100 città, questo metterebbe in discussione il suo impegno per il governo. Se invece decidesse di affidarsi agli elettori senza bisogno di fare una particolare campagna elettorale, non vedo perché non dovrebbe candidarsi. Il mio consiglio è stato: vedi come va, quando è il momento di decidere, prendi una decisione".