Europee | Giorgis Pd | ‘maggioranza cambia idea su voto fuori sede | speriamo sia vero’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – ?Apprendiamo che la maggioranza hatosuldei lavoratori e degli studenti. Da mesi come Pd sostieniamo la campagna #dovevivo e accogliamo con piacere l?emendamento presentato da FdI. Fino ad ora la destra aveva sempre detto no. Ora siamo pronti a sostenere ogni iniziativa che renda possibile ildei furioaugurandoci che la maggioranza non cambi ancora?. Così il senatore Andrea, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali. L'articolo CalcioWeb.