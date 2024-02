Europee | Borghi Iv | ' rischio Trump su Nato | serve lista Stati Uniti Ue'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Saranno contenti quelli che da anni chiedono all'Italia di uscire dallae di ridurre gli stanziamenti per la Difesa! Sono oggettivamente i veri tifosi - che ne siano consapevoli o meno - di Putin e! Eccoli serviti! Le elezionicon ilavanzamento delle destre sovraniste e la possibile elezione diin America metterebbero in gravissima difficoltà l'intera Europa e i sistemi politici liberaldemocratici che hanno garantito a centinaia di milioni di persone, grazie anche alla, decenni di Libertà e di Progresso nella Pace e nella Democrazia!". Così sui social il sere Enrico, capogruppo al Sedi Italia Viva. "Appare sempre più evidente che davanti all'ambiguità dei 5 Stelle e alla irrilevanza e inadeguatezza del Pd di Schlein, per costruire una credibile proposta per il Paese e per l'Europaladegli 'd'Europa' che offra una soluzione riformista, centrista, liberal-democratica e fortemente europeista", conclude.