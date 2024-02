Esplode attrazione al parco giochi | 12 feriti ed enorme colonna di fumo in Svezia | “Chiudetevi in casa”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il grande incendio è scoppiato nelacquatico Oceana di Liseberg, a Göteborg, interessando una delle attrazioni in costruzione e non ancora inaugurata. Evacuate diverse scuole così come Hotel della zona e centri congressi. "Rientrare ine chiudete porte e finestre" è l'avviso delle autorità.