Esorcismo e torture | la strage di Palermo compiuta in 10 giorni Il killer ha ucciso la moglie una settimana prima dei figli

Si erano stabiliti nella villetta dell’orrore con l’obiettivo di scacciare i demoni. È stata una carneficina. Una coppia di palermitani sarebbe stata complice dell’uomo ...La strage di Palermo è stata compiuta in 10 giorni dietro ragioni che trovano radici del fanatismo religioso: ecco cosa è successo nella villetta di Altavilla Milicia ..."Noi come animalisti riteniamo doveroso chiedere giustizia anche per gli animali che questo esaltato assassino ha ucciso forse dopo tortura" ...