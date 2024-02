Esorcismo di sangue | la 17enne sopravvissuta alla strage spiega come ha fatto a non morire

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Emergono dettagli sempre più raccapriccianti sullafamiliare compiuta da Giovanni Barreca, l’uomo di Altavilla Milicia arrestato per aver ucciso barbaramente la moglie Angela Salamone e i due figli di 15 e 5 anni Emanuel e Kevin nella loro abitazione in provincia di Palermo, dove era presente anche la figlia, unica. I cadaveri erano in casa da giorni: è quanto emerso da una prima ispezione cadaverica condotta dal medico legale sul posto che fa risalire il decesso dei minori a 36 ore prima della scoperta dei cadaveri, avvenuta nella notte tra sabato e domenica.Leggi anche:di, arrestata anche una coppia di complici. Ipotesi setta I raccapriccianti dettagli dellaIl 54enne, che ha confessato i delitti chiamando i carabinieri, ...

Una vera e propria maratona, come da tradizione, quella andata in onda per tutto il pomeriggio di ieri con la puntata speciale di "Domenica In" dedicata ...PALERMO – “ Voleva liberarci dal demonio”, ha sussurrato la figlia scampata alla strage. Li ha sterminati nella casa di famiglia, ad Altavilla Milicia, comune a venti chilometri da Palermo. Prima l’es ...La tranquilla vita di Altavilla Milicia è stata sconvolta da un orrore inimmaginabile: Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, ha confessato l'uccisione ...