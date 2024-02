Esorcismo di sangue | arrestata anche una coppia di complici Ipotesi setta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La tranquilla vita di Altavilla Milicia è stata sconvolta da un orrore inimmaginabile: Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, ha confessato l’uccisione della moglie Antonella Salamone e dei due figli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16 anni, asserendo di essere stato mosso dalla convinzione che la sua famiglia fosse posseduta da Satana. Questa tragedia ha portato alla luce non solo la devastazione di una famiglia mal’inquietante influenza del fanatismo religioso e delle credenze estreme. Il triplice omicidio, avvenuto nella loro abitazione in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli, si è distinto per l’efferatezza con cui è stato commesso. Il corpo quasi completamente carbonizzato della donna è stato ritrovato nel giardino, mentre emerge che uno dei figli è stato sottoposto a torture prima della morte. Gli investigatori hanno descritto la scena come ...