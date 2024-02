Esonero Mazzarri | prossime 4 gare decisive | tre nomi per un eventuale sostituto

possibile esonero Mazzarri : Napoli valuta Giampaolo, Ballardini e Cannavaro come successori. Scopri i nomi in lizza e il futuro dell’allenatore. La ... (napolipiu)

Brutta sconfitta in casa Napoli e momento piuttosto difficile. Gli azzurri continuano a stentare, la stagione appare compromessa.Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play: "Ho un ottimo rapporto con il mister Mazzarri, mi ha allenato per 7 anni...Qualche mese fa, quando lui è tor ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del ...