Esibisce la patente del fratello | denunciato 60enne di Avellino

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ladel. L’uomo circolava con il veicolo sprovvisto di assicurazione e senza, perché mai conseguitaladel. I Carabinieri della Sezione Radiomobile dihanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, undel luogo, già noto alle forze dell’ordine, per sostituzione di persona. Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, è stato intimato l’Alt al conducente di un’utilitaria il quale, alla richiesta di documenti di guida fatta dai militari è apparso alquanto agitato. I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno approfondito gli accertamenti nel corso del quale sono emersi sufficienti indizi per ritenere ...

