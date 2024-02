Esercitazioni | tank e trasferimenti in Asia | così gli Usa si preparano alla guerra con la Cina

I sindacati chiedono un progetto di investimenti pubblici e privati per sostenere la transizione all’elettrico che se sfruttata adeguatamente è in grado di ...Il primo ministro israeliano: «Ho detto a Blinken che Israele è ad un passo dalla vittoria totale». Guterres: il nostro mondo sta entrando in un’era di caos.Sono state aggiornate le esercitazioni congiunte con gli Usa, come Keen Sword e Resolute Dragon, per includere scenari più complessi e realistici. Ma soprattutto è stato annunciato lo schieramento di ...