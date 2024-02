Errori e conflitti di interesse a ripetizione Più che un Pgt sembra una soap opera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non c’è tre senza quattro. Così, il Pgt rischia di dover ripassare dal consiglio comunale per la quarta volta in tre mesi. Una storia infinita per il centrodestra. "Questa approvazione è stata minata prima dall’incompatibilità della presidente del consiglio comunale che non ha potuto partecipare al voto per conflitto di interessi, poi daglimateriali negli allegati e da ultimo dal conflitto d’interessi del sindaco". In quest’ultimo caso, Ezio Casati ha infatti votato due emendamenti, che riguardano aree e proprietà riconducibili al cugino. "Un errore già compiuto nel 2019, quando dovette annullare in autotutela una delibera di giunta", ricorda l’opposizione. L’atto che disegna il futuro urbanistico di Paderno è così dovuto tornare per la terza volta in aula: la maggioranza ha annullato l’emendamento 74, ma si è dimenticata di fare altrettanto con il numero 75 ...