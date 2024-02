Epilessia | tecniche avanzate di imaging per la diagnosi | l' intervista al prof Marziali del San Raffaele di Cassino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il ruolo delledia Risonanza Magnetica RM nelladell'. Ce ne parla oggi in occasione della Giornata Internazionale dell'il. Simone, Responsabile Diagnostica per immagini del Sandi

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - L'epilessia in classe non fa più paura: sono 6.000 complessivamente gli insegnanti delle scuole di Roma e provincia formati ...L’epilessia è una malattia neurologica caratterizzata da episodi improvvisi e ricorrenti di attività cerebrale anormale, che possono manifestarsi in diverse forme. Colpisce un gran numero di persone i ...