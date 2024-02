Epilessia | ecco le nuove tecniche di diagnosi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Unaaccurata è sempre il primo passo per un percorso terapeutico efficace. E la tecnologia negli ultimi anni ha contribuito a notevoli progressi nel settore dell'imaging a Risonanza Magnetica RM. Al San Raffaele di Cassino sono state attivateavanzate con l'impiego di magneti operanti a 3 Tesla. Uno strumento estremamente importante in tutte le forme di. "Sappiamo come le patologie a carattere epilettico sono di diversi tipi e l'elettroencefalogramma e tutte leneurofisiologiche - spiega il Responsabile Diagnostica per immagini del San Raffaele di Cassino, il professor Simone Marziali - rimangono a tutt'oggi il gold standard nelladel follow-up. Ma ledi risonanza magnetica 3 Tesla permettono ...

