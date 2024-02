Episodio da MOVIOLA nel finale di Salernitana-Empoli . Fazzini dà spettacolo e si infila in area, dove viene tampona to da un ingenuo Pellegrino : il ... (sportface)

Aurelio Andreazzoli , allenatore dell' Empoli , presenta in conferenza stampa la sfida con l'Hellas Verona, valida per la 20ª giornata... (calciomercato)

Il tecnico dell’ Empoli Andreazzoli ha analizzato il delicato match di sabato in casa del Verona : “E’ uno scontro diretto per la salvezza. Vogliamo ... (sportface)

Spavento per Fazzini : infortunio all'occhio - salta Empoli-Milan

Un grande Spavento per l'Empoli e per Jacopo Fazzini, che salta la sfida odierna contro il Milan in programma alle 12.30 al Castellani e... (calciomercato)