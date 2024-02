Emma Marrone e Tedua? Dopo i pensieri impuri | sorpresi così | occhio | Guarda

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Galeotto fu il Festival, con il suo contorno delle notti scatenate di Sanremo. Trapotrebbe essere scoccato davvero il flirt, rimasto fino a qualche ora fa a livello di semplice battuta piccante. Ma un video testimonierebbe come tra i due sia subito esplosa una certa intesa. Riepiloghiamo:, in gara con Apnea, ha candidamente ammesso a margine della gara di essere rimasta colpita ("Flashata", avrebbe detto Carlo Verdone) dal più giovane collega rapper, che non si è mai esibito all'Ariston ma che è rimasto "confinato" sul palco collaterale della nave da crociera ormeggiata nel porto ligure. "L'ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su", ha ammesso la cantante 39enne in un video diventato virale nei giorni scorsi. "Perché l'ho incontrato ieri sera e ho ...

Anche Emma Marrone è stat ospite della puntata di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, ‘Domenica In Speciale Sanremo 2024’, presentato dal ... (caffeinamagazine)

Anche Emma Marrone è stat ospite della puntata di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, ‘Domenica In Speciale Sanremo 2024’, presentato dal ... (caffeinamagazine)

Durante una festa post Festival di Sanremo, Emma e Tedua sono stati beccati in atteggiamenti intimi ad una festa: flirt in corsoCosa c’è fra Emma e Tedua Quando Emma Marrone è andata a Sanremo per presentare Apnea non poteva sapere che si sarebbe presa una cotta per Tedua. “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram È su ...La cantante ha ammesso di apprezzare il rapper, anche lui ospite del Festival che si è concluso nella serata di sabato ...