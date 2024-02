Emma e Tedua sempre più vicini | beccati insieme in discoteca

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Cosa c’è fra? QuandoMarrone è andata a Sanremo per presentare Apnea non poteva sapere che si sarebbe presa una cotta per. “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram? È su. Ho incontrato questo cantante ieri sera e ho fatto pensieri impuri“, le sue parole durante un’intervista. “Mi sono detta ‘mamma mia che bono che è’. Ok, che bono, però poi mi sono chiesta quanti anni ha. Ho controllato ed è piccolo. Sono troppo grande io, però mi sono innamorata, lo ammetto. Se adesso lo scopre? Vabbè chi se ne frega, non ho nulla da perdere”. Ovviamentelo ha “scoperto” e il giorno dopo ha realizzato una storia su Instagram taggando proprioMarrone. Un modo per farsi scrivere in DM? Probabile. Quel che è successo dopo non possiamo ...