(Di lunedì 12 febbraio 2024) Calato il sipario sul Festival di, è esploso ilsu. La prima è stata una delle protagoniste indiscusse della 74esima edizione della kermesse canora vinta da Angelina Mango, il secondo, ospite sulla nave da crociera Costa Smeralda in apertura e chiusura del Festival.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Cosa c’è fra Emma e Tedua ? Quando Emma Marrone è andata a Sanremo per presentare Apnea non poteva sapere che si sarebbe presa una cotta per Tedua . ... (biccy)

Cosa c’è fra Emma e Tedua ? Quando Emma Marrone è andata a Sanremo per presentare Apnea non poteva sapere che si sarebbe presa una cotta per Tedua . ... (tpi)

Emma e Tedua dopo Sanremo 2024: la simpatia accende il gossip, i video virali che li vedono sempre più vicini.Cosa c’è fra Emma e Tedua Quando Emma Marrone è andata a Sanremo per presentare Apnea non poteva sapere che si sarebbe presa una cotta per Tedua. “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram È su ...Dopo aver confessato entrambi di provare attrazione l’una per l’altro i due hanno passato la notte in un locale, ma con un "terzo incomodo" ...