Emma | beccata con il famoso cantante dopo Sanremo | cosa c’è tra loro due

Anche Emma Marrone è stat ospite della puntata di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, ‘Domenica In Speciale Sanremo 2024’, presentato dal ... (caffeinamagazine)

Anche Emma Marrone è stat ospite della puntata di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, ‘Domenica In Speciale Sanremo 2024’, presentato dal ... (caffeinamagazine)

Durante una festa post Festival di Sanremo, Emma e Tedua sono stati beccati in atteggiamenti intimi ad una festa: flirt in corsoDopo aver confessato entrambi di provare attrazione l’una per l’altro i due hanno passato la notte in un locale, ma con un "terzo incomodo" ...Il Festival di Sanremo regala emozioni anche una volta finito e persino in questo caso – nel 2024 – c’è già il primo succulento gossip circa due cantanti: è sbocciato l’amore nel backstage ...