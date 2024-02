Emendamento Lega a dl su terzo mandato governatori-sindaci

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Laha presentato in commissione Affari costituzionali del Senato due emendamenti al decreto elettorale, in cui chiede di elevare da due a tre il limite dei mandati sia per i Presidenti di Regione che per idi tutte le città, indipendentemente dalla popolazione. Un altrodi Meinhard Durnwalder, abroga tutti i limiti per i mandati dei. Gli emendamenti verranno discussi già questa settimana.

