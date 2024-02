Eliminato Grande Fratello del 12 febbraio | Beatrice | Vittorio | Stefano o Federico? Risultati sondaggi

Inizia la settimana di Sanremo ma prima del via ufficiale del Festival c’è ancora tempo per l’appuntamento, immancabile, del lunedì: quello con il ... (ilcorrieredellacitta)

Il Grande Fratello 17 prosegue con la trentacinquesima puntata, in onda lunedì 12 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel ... (velvetmag)

Eliminato Grande Fratello del 12 febbraio, Beatrice, Vittorio, Stefano e Federico in nomination: ecco i risultati dei sondaggi.Grande Fratello, anticipazioni prossima diretta in onda stasera 12 febbraio: i sondaggi del televoto vedono Beatrice in testa alla classifica ...L’alimentazione nella primissima infanzia può incidere sul rischio di malattia. A far la differenza il consumo di pesce. La dieta antifiammatoria per eccellenza è quella mediterranea, ma non va bene p ...