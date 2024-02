Elezioni Regionali | Presentate le Liste con i Nomi dei 348 Candidati

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'Aquila - Sabato, a mezzogiorno, è scaduto il termine per la presentazione delle candidature in vista delledel prossimo 10 marzo. Dodicisono state, sei per ciascuno schieramento politico, senza sorprese per il confronto tra il presidente uscente Marco Marsilio, rappresentante del centrodestra, e l'ecosta Luciano D'Amico, candidato del centrosinistra. Le candidature sono state depositate presso il Palazzo di Giustizia dell'Aquila. Complessivamente, sono 348 i, di cui 174 per ciascuno dei due schieramenti. Attualmente, le candidature sono in fase di valutazione da parte degli uffici circoscrizionali. Di seguito, l'elenco completo deidei. CENTRODESTRA: CANDIDATO PRESIDENTE MARCO MARSILIO ...