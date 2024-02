Elezioni Finlandia | vince il conservatore Alexander Stubb

Alle Elezioni presidenziali in Finlandia vince al primo turno l’ex primo ministro Alexander Stubb . Stubb dovrà affrontare al ballottaggio l’ex ... (periodicodaily)

Secondo i primi dati diffusi dalla televisione pubblica di Helsinki, il candidato conservatore Alexander Stubb è in testa con il 28.3% delle ... (ilgiornale)

Ci vorrà probabilmente il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente della Finlandia , chiamata per la prima volta al voto dopo lo storico ... (ilfattoquotidiano)

Elezioni Presidenziali in Finlandia - si vota per la prossima politica estera

Il clima politico in Finlandia è teso in attesa del responso delle urne in occasione delle Elezioni del nuovo presidente della Repubblica, che si ... (ilfogliettone)