‘El Shaarawy | Casale | Zalewski diffamati’ | Corona verso il processo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Milano ha chiuso le indagini a carico di Fabrizioper diffamazione aggravata dopo le denunce presentate dall’attaccante della Roma Stephan El, da Nicolò, difensore della Lazio, e da Nicola, terzino giallorosso, tutti e tre tirati in ballo dall’ex agente fotografico nella vicenda delle scommesse nel mondo del calcio. Sulla base delle querele presentate, in particolare, da Ele da, i cui nomi l’ex agente fotografico aveva fatto ai microfoni di Striscia la Notizia, sono stati iscritti per diffamazione aggravata a mezzo stampa, nell’indagine del pm Pasquale Addesso, anche il direttore del tg satirico Antonio Ricci e l’inviato Valerio Staffelli. L’avviso di conclusione indagini, firmato anche dal ...