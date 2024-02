Edilizia scolastica | pubblicate le istruzioni caricamento di anagrafica e rendiconto di progetto enti locali

In Campania più di otto edifici su dieci non dispongono ancora del certificato di collaudo statico, nove su dieci manca quello di agibilità, ... (zon)

Meno denari dal Pnrr. A scattare la fotografia sulla Ciociaria è stata la Uil, che ha preso in considerazione un arco temporale di tre mesi per fare il punto sulla dinamica dei ...Coinvolti 111 istituti. Pressing dei municipi, che temono ritardi nei lavori: "Le scuole sono in emergenza" Prosegue l’iter del progetto per rendere più verdi le scuole della Capitale, con un finanzia ...Approvato in consiglio comunale, giovedì 8 febbraio, il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori. Il costo complessivo dell'intervento sarà di un milione e 400mila euro. Le parole del sindac ...