Ecco tutto quello che è successo nella 58esima edizione dell' evento sportivo più seguito al mondo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il Super Bowl 2024, l’piùal, è stato vinto dai Kansas City Chiefs, la squadra del fidanzato di Taylor Swift. All’Allegiant Stadium di Paradise-Las Vegas la squadra del Missouri ha battuto i San Francisco 49ers 25-22 ai supplementari, portando a casa il secondo titolo consecutivo e il terzoe ultime cinque stagioni. Ma lo spettacolo non è stato solopuramente. Come da tradizione, lo show’halftime (l’intervallo) è stato seguitissimo. E alla finea partita è stata protagonista anche la cantante dei record.com’è andata. ...

Festival di Sanremo , per la vincitrice Angelina Mango un vortice di emozioni. Ieri sera la giovane cantante ha provato una gioia immensa non appena ... (caffeinamagazine)

Festival di Sanremo , per la vincitrice Angelina Mango un vortice di emozioni. Ieri sera la giovane cantante ha provato una gioia immensa non appena ... (caffeinamagazine)

Saranno redatte sette graduatorie e ogni azienda avrà la sua. L'assessore regionale Filippo Saltamartini: "Ciascuno potrà partecipare alla selezione per una sola azienda dove avrà diritto di essere as ...Se sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, ecco 10 cose da vedere in prima serata. Tanta scelta tra film, serie e programmi di intrattenimento, per tutti ...Nelle sale il 22 maggio questo nuovo capitolo della saga nata dal reboot del classico di fantascienza interpretato da Charlton Heston. Ecco il nuovo trailer ufficiale di Il Regno del Pianeta delle Sci ...