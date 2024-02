Ecco su Sky e NOW ' Nata per Te' | film Sky Original tratto da una storia vera

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arriva in prima visione su SkyPER TE,ilSkyin esclusiva lunedì 12 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky ilsarà disponibile on demand anche in 4K.dall’omonimo libro di Luca Trapanese, “per te” si ispira alladi Luca, un uomo single, omosessuale e cattolico che ha combattuto una lunga battaglia legale per ottenere l’affidamento di Alba, una neocon sindrome di Down, abbandoin ospedale subito dopo il parto. Fabio Mollo dirige una commovented’amore e di paternità, focalizzandosi sulla lotta forsendi un uomo che a tutti i ...