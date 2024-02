Ecco l' uomo che manderà Biden all' ospizio con l' appoggio pure della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Robert Hur, il procuratore speciale che ha formalmente dato del rimbambito al presidentefacendo infuriare i democratici che sanno benissimo che lo è ma non potranno mai ammetterlo, è stato scelto con le migliori credenziali dal procuratore generale Garland. Quando lo ha invitato a occuparsigestione dei documenti riservati imboscati dallo stesso presidente nei suoi garage ne aveva elogiato la sua «lunga e illustre carriera». Merrick Garland a sua volta non è stato elevato alla massima carica del DipartimentoGiustizia da Trump, ma dastesso, e Hur, che è registrato come repubblicano e nel 2017 è stato messo al verticeprocura del Maryland dall'ex presidente, nel 2021 è stato confermato nella sua posizione con il voto bipartisan e quasi unanime dal Senato. Insomma, il ...