Ecco il nuovo pallone adidas per la finale di Champions League

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "presenta l’UCL Pro Ball London, ilda gioco ufficiale del girone a eliminazione diretta e delladella UefaTM maschile 2023/24". Lo scrive l'azienda sportiva in una nota. "Realizzato per distinguersi sul più importante dei palcoscenici calcistici, questocelebra l’anfitrione della, la città di Londra, con una grafica vibrante

Il Lecco sembra ormai orientato al cambio in panchina perché la società ha optato per l’esonero della coppia Bonazzoli-Malgrati Il Lecco sembra ... (calcionews24)

Ancona , 12 febbraio 2024 – ecco il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 22 posti di operatore socio sanitari o, area degli ... (ilrestodelcarlino)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha varato un documento di indirizzo sulla conservazione dei metadati dei dipendenti che si rivolge ai datori di lavoro, sia pubblici che privati. Non po ...La risposta della Nato alla minaccia di Trump non si lascia attendere. L'Alleanza è pronta a una nuova strategia sulle armi all'Ucraina per arginare le posizioni del tycoon.Quella appena iniziata è una settimana particolarmente ricca di nuove uscite, nel corso dei prossimi sette giorni vedranno la luce titoli molto attesi e giochi meno famosi ma che potrebbero rivelarsi ...