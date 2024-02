Eccellenza Maceratese | altra rivoluzione | esonerato Dino Pagliari

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si è dimesso anche il direttore sportivo Giuseppe Fredda. L'allenamento odierno sarà diretto da Ruani trainer della Juniores VALLESINA, 12 febbraio 2024 – La sconfitta di Ascoli in casa dell'Azzurra Colli ha prodotto l'ennesimo scossone in casa. La società in mattinata ha emesso il seguente comunicato: "Laannuncia di aver sollevato dall'incarico il tecnico. Il direttore sportivo Giuseppe Sfredda ha presentato le dimissioni. Ad entrambi va il ringraziamento della società per l'impegno profuso alla causa biancorossa e augura loro le migliori fortune professionali. A dirigere l'allenamento pomeridiano sarà il trainer della juniores biancorossa Ruani".