Eccellenza Jesina | Gianfranco Amici si dimette

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La comunicazione ufficiale con un post nella propria pagina facebook. Ora che farà il presidente leoncello Chiariotti? JESI, 12 febbraio 2024 – La sconfitta in casa della Sangiustese ha fatto la sua vittima. In serata il diessesi è dimesso e per farlo, con le conseguenti motivazioni, si è affidato ai social. Nella sua pagina facebook ha scritto: “Ho comunicato le mie dimissioni al presidente Chiariotti. Questo con qualche mese di anticipo considerato che già in società sapevano che a fine campionato avrei lasciato dopo sei stagioni di impegni e responsabilità”. Poi tra le altre cose ha scritto: “Una società seria non deve amdare oltre le proprie possibilità economiche. Di sicuro alcuni tifosi della curva non stanno dando una mano convinti che tutto è loro per la storia e per il blasone…ma non tengono in considerazione a quale costo, a ...