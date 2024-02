Eccellenza Il River Pieve cala il tris

(Di lunedì 12 febbraio 2024) GEOTERMICA 03 GEOTERMICA: Bettarini, Pavoletti (1’ st Falleni), Pruneti (23’ st Dussol), Spagnoli, Cacciò, Misseri, Landi, Pashja (23’ st Scottu), Pellegrini, Falchini, Campo (23’ st Zoncu). All.: Niccolai.: Biggeri, Racciotti, Lunardi, El Hadoui, Leshi, Di Giulio, Bachini (41’ st Belluomini), Cecchini, Morelli, Pieretti (9’ st Tocci), Magera (25’ st Fruzzetti). All.: P. Fanani. Arbitro: Marchi di Siena. Reti: 9’ pt e 40’ st Morelli, 11’ pt Cecchini (rig.). LARDERELLO - Ilcoglie un importante e perentorio successo esterno. Già al 9’ una leggerezza difensiva dei padroni di casa (palla persa nella propria area), mette nelle condizioni Morelli di mettere a segno il vantaggio. Passano appena due minuti e un’altra palla persa dalla Geotermica costringe Spagnoli ad ...

La Cuoiopelli cade a Fucecchio, il Tuttocuoio a Prato, il Fratres Perignano a Campi Bisenzio e il Geotermica con il River Pieve ...Micidiale uno-due iniziale con Morelli e Cecchini su rigore. Il Camaiore regola il Montespertoli e vede i playoff ...Il River Pieve affronta la Geotermica in trasferta, cercando di ottenere punti importanti. Assenti per infortunio Penco e Filippi. Il River Pieve è nono in classifica, mentre la Geotermica è penultima ...