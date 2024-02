EA Sports FC 24 Obiettivi Evoluzioni Potenziamento Terzino Destro SF Requisiti E Lista Giocatori

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Electronic Arts ha rilasciato gliEvolutions che permettono di sbloccare una carta specialeSF per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versione speciale può essere riscattata tramite gliche saranno disponibili fino alle 19:00 del 10 Marzo. Potrete riscattare la carta del giocatore che soddisfa irichiesti completando gliche sono ora disponibili in UT 24. Usa 2 difensori a tua scelta tra quelli ottenuti nella Evo Academy Stelle del Futuro (in corso) per completare l’Evo Difensori. Le Stelle del Futuro sono i campioni emergenti del 2024. Queste carte rispecchiano ciò che questi giovani potrebbero diventare se riuscissero a dimostrare tutto il ...