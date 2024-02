E’ morto il maratoneta più veloce al mondo | Kelvin Kiptum aveva 24 anni

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – Addio a, ilpiùaldetenuto il record mondiale di maratona maschile lo scorso ottobre a Chicago, dovecorso 42 km in due ore e 35 secondi., 24, èin un incidente stradale in Kenya, secondo prime ricostruzioni. A perdere la vita anche il suo allenatore, il ruandese Gervais Hakizimana. I due stavano viaggiando su un’auto in una strada del Kenya occidentale.è stato "uno sportivo straordinario” che ha lasciato un segno nel: lo ha detto oggi il presidente del Kenya, William Ruto, “probabilmente uno dei migliori sportivi delche ha ...

Kelvin Kiptum e il suo allenatore ruandese Gervais Hakizimana sono rimasti uccisi nello schianto intorno alle 23 ora locale, su una strada tra le città di Eldoret e Kaptagat nel Kenya occidentale ...L'atleta kenyano, detentore del record del mondo, è morto in un incidente stradale insieme al suo allenatore. Aveva 24 anni. Puntava a correre la maratona in meno di due ore ...È morto in un incidente stradale in Kenya Kelvin Kiptum, l'atleta che deteneva il record mondiale della maratona. Aveva 24 anni ...