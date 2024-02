È meglio Creti ma Ceccarelli ha cambiato idea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Nel 2015 il Pd non osteggiò la scelta di, né, né Basanieri, ma oggi è contrario". A dirlo è l’assessore ai trasporti del comune di Cortona, Silvia Spensierati che in un post su facebook pubblica un comunicato stampa del Comune di Cortona del 2015 in cui l’allora sindaca di Cortona, Francesca Basanieri, prendeva atto dello studio commissionato al tempo da Trenitalia che individuava come posizione per la stazione Medioetruria il territorio die Farneta. "Cortona non ha mai messo il veto sulla localizzazione della stazione Medioetruria, demandando al tavolo tecnico, composto da professionisti che fanno questo di lavoro a differenza degli ‘espertoni’ da tifoseria, l’individuazione del luogo migliore costi-benefici". Così Spensierati che poi si domanda retoricamente, "ciò premesso, mi dite come gli ...