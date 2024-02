È l’era dei Kansas City Chiefs

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mecole Hardman aveva iniziato la stagione con la maglia dei New York Jets e l’ha finita con il touchdown della vittoria a 3 secondi dalla fine dell’overtime con i. È anche grazie a lui chealza il terzo Super Bowl nelle ultime cinque stagioni, diventando una delle grandi dinastie della NFL. «Dalla pressione nascono i diamanti» canta Don Toliver, e in effetti ine hanno viste abbastanza per non lasciarsi turbare dagli eventi. I 49rs partono forte in difesa, tenendo a bada Isiah Pacheco – il RB finirà con 59 yard su 18 portate – e creando pressione a Mahomes, soprattutto con i due defensive end, che hanno sfruttato la vulnerabilità dei due offensive tackle dei. Nick Bosa, in particolare, ha generato 10 pressioni su 48 snap in pass rush, cifra buona per il 20.8% di ...