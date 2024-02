È il momento di recuperare il rapporto tra etica e finanza Il commento di Pedrizzi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La terza sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza 34889 del 13/12 scorso ha dichiarato nullo il tasso del finanziamento calcolato in base all’indice Euribor perché è risultato che fu manipolato tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 da alcune tra le più importanti banche internazionali che successivamente nel 2013, furono condannate a pagare una multa di 1,7 miliardi. Quel cartello di banche, in effetti, si mise d’accordo per alterare il tasso di riferimento dei finanziamenti a tasso variabile ai danni di milioni di famiglie ed imprese europee. Furono perciò danneggiati milioni di clienti che avevano contratto mutui e prestiti a tasso variabile che solo nel nostro Paese ammontavano a circa 230 miliardi. La Cassazione ha stabilito che c’era un accordo anticoncorrenziale e quindi bisognerà ricalcolare gli interessi nel periodo della manipolazione. Dunque chi aveva un mutuo ...