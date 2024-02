;Draghi al prossimo Ecofin informale | punto su competitività

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Vincent van Peteghem, ministro dell'Economia belga alla presidenza di turno del Consiglio dell'Economia Ue, ha invitato l'ex presidente del Consiglio Marioa partecipare alla prossima riunionedei ministri degli Affari economici e finanziari, che si terrà a Gand dal 22 al 24 febbraio. Da quanto si apprende da fonti a conoscenza dei lavori, nella mattinata di sabato 24 febbraiopresenterà il lavoro in corso sulla relazione sul futuro dellaeuropea. Le discussioni informali con i ministri dell'Economia e delle Finanze ruoteranno attorno alla questione di come sostenere gli investimenti per la duplice transizione, digitale e verde. L'ex premier italiano, ancora nella fase di consultazione e raccolta di input, raccoglierà le opinioni dei ministri su ciò che è necessario per mobilitare ...