Dove mangiare a Bologna per San Valentino I ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In quanto indiscussa capitale della buona cucina emiliananon è certo da meno nella proposta gastronomica per la serata di San. Anche in questo caso abbiamo selezionato una rosa di posti ad alcuni dei quali magari non avreste mai pensato per un'occasione a due. Eppure funzionano, provare per credere. Ecco i locali da provare a Sancon un extra appena fuori città.per SanOltre. Ristorante. A due passi dal Mercato delle Erbe questo locale con interni scuri e luci soffuse offre una cucina che bilancia la modernità con il territorio. E così accanto ai tortellini in brodo di cappone o le tagliatelle al ragù, uno spaghetto con anacardi, baccalà e carote o la gustosa crema di cipolle con lumache e cicoria. Sui ...