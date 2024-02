Doppio tocco di mano in area sul tiro di Milik in Juventus-Udinese | perché non è rigore

L’ex arbitro Luca Marelli analizza uno degli episodi da moviola della ripresa di Juve Udinese: l’analisi sul tiro di Milik Non c’è rigore sul tiro di Milik ad inizio ripresa in Juve Udinese. Questo se ...L’appuntamento è per domenica 18 febbraio in Sala Ruspoli Uno spettacolo sorprendente, adatto proprio a tutti. Una novità assoluta, un mix tra teatro e cinema che ci trasporterà in un mondo incantato.basta foto sul telefono, stampa i tuoi ricordi preferiti con la meravigliosa stampante Kodak Istantanea, in sconto del 50% solo per pochissimo!