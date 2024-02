Doppio outing dopo Sanremo 2024 | “Mengoni e Mahmood? Sono gay!” – VIDEO

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nel corso di “Che sarà”, programma condotto da Serena Bortone su Rai3, Roberto D’Agostino e Peter Gomez hanno fatto una Marco: “gay dichiarati”, hanno affermato.: “gay” Ad aprire le danze ci ha pensato Roberto D’Agostino parlando apertamente dell’ipotetico orientamento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Doppio outing dopo Sanremo 2024: "Marco Mengoni e Mahmood Sono gay!", ecco cosa è successo durante il programma di Serena Bortone.Nel salotto di Serena Bortone, ieri sera, Gomez e D’Agostino parlano dell'omosessualità dei 2 cantanti, mentre sul web in tanti sperano in un flirt romantico.Sui social in tanti hanno criticato i due giornalisti, nonché la conduttrice silente, denunciando quanto avvenuto.