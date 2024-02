Dopo oltre sei anni | i genitori del tredicenne Stefano Bacigalupo ancora non sanno perché loro figlio sia morto a scuola

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il 20 ottobre 2017va a, a Roma, come tutti i giorni. Ha 13. Quando suona la campanella della ricreazione esce dall’aula per andare in cortile con i compagni, ma precipita dal secondo piano al seminterrato volando nella tromba delle scale. Arrivano i soccorsi, viene trasferito in ospedale. Muore poche oreper le ferite gravi. Settedisonoin attesa di sapere che cosa sia accaduto. A finire sotto inchiesta sono stati l’insegnante che avrebbe dovuto vigilare sui ragazzi, il coordinatore scolastico, il responsabile della sicurezza e il rappresentante legale. Ma i pubblici ...

Martedì 6 febbraio è ufficialmente iniziata la 74esima edizione del Festival di Sanremo . E TikTok non manca di essere luogo privilegiato per ... (funweek)

Il difensore Giovanni Zaro sarà squalificato per una giornata dopo aver ricevuto un cartellino giallo nel recente match contro il Cosenza. Questo interrompe la sua lunga striscia di presenze in campo, ...Il Festival di Sanremo 2024 ha ottenuto un enorme successo su TikTok, con 2 miliardi di visualizzazioni per gli oltre 80 mila contenuti pubblicati con l'hashtag #Sanremo2024. Le visualizzazioni sono c ...La grande sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli ha regalato un bel pomeriggio di festa alle migliaia di spettatori che hanno affollato tutto il percorso, dalla partenza in via Pirandello, nei pressi ...