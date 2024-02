Dopo le parole di Ghali a Sanremo | l’ad Sergio fa leggere a Mara Venier un comunicato pro Israele a Domenica In | VIDEO

È polemica per un comunicato pro Israele inviato dall’ad della Rai Roberto Sergio e letto in diretta da Mara Venier nel corso di Domenica In dopo le parole di Ghali a Sanremo. Il comunicato dell’ammin ...Dopo le affermazioni di Ghali che, dal palco dell’Ariston a Sanremo, ha lanciato il suo appello per fermare il genocidio a Gaza, Mara Venier durante «Domenica In» ha letto il comunicato dell’a.d. dell ...Vittoria per 69-55 per l'Olimpia Milano che conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato battendo la Happy Casa Brindisi. Niente da fare al Forum per la Happy ...