Donna entra in una chiesa armata | nella sparatoria ferito bimbo di 5 anni

Si sono vissuti lunghi attimi di panico in una chiesa di Houston, in Texas, quando una Donna è entra ta insieme ad un bimbo di cinque anni armata di ... (thesocialpost)

La spara toria è avvenuta nel pomeriggio di domenica, intorno alle 14 ora locale, all'interno della mega chiesa del famoso pastore Joel Osteen in ... (fanpage)

La storia tra la celebre showgirl italiana Valeria Marini e il deputato di Fratelli d’Italia Gerolamo Cangiano, noto come Gimmi, sembrerebbe giunta ... (donnapop)

Incidente mortale ad Acerra - donna in bici travolta e uccisa mentre rientra da lavoro

Investita mentre è in bici e morta poche ore dopo in ospedale. È la tragedia che si è consumata venerdì 5 gennaio 2024 ad Acerra, in provincia di ... (teleclubitalia)