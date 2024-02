Dominik Mysterio | “Non so cosa farò a WrestleMania 40”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La crescita dinell’ultimo anno e mezzo è stata pressoché sorprendente: il wrestler, infatti, è passato dall’essere un babyface generico a un heel fischiatissimo dal pubblico e capace di generare reazioni notevoli. Il figlio di Rey, dopo essersi unito al Judgment Day, ha visto la sua carriera fiorire ed ha anche affrontato suo padre in uno dei match di punta di39. Per l’edizione dello Showcase of the Immortals di quest’anno, però,non ha ancora una “strada” ben definita da intraprendere e ne ha parlato di recente.è stato ospite di K100, condotto da Konnan e Disco Inferno: qui, il giovane wrestler, ha detto di non avere la minima idea difarà a WM:“Non ho idea dia Mania. Quando si ...

