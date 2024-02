Domenica Sportiva | “De Laurentiis pronto a convince Conte con un ingaggio top”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il Napoli pensa ad Antoniocome nuovo allenatore: Devorrebbere l’ex Juve e Inter con unimportante e lasciandogli scegliere il ds. NAPOLI – In casa Napoli si fa strada un’ambiziosa suggestione per la panchina: Antonio. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato durante la, il presidente Devorrebbe provare are l’ex allenatore di Juventus e Inter. Per portareall’ombra del Vesuvio, il patron azzurro sarebbe disposto a ricoprirlo d’oro con unimportante. Inoltre, gli lascerebbe mano libera nella scelta del nuovo direttore sportivo: i nomi sono quelli di Petrachi e Faggiano. L’ostacolo più grande resta la ...

