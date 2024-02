Domenica In | piovono critiche su Mara Venier | il parere dell’esperto

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Scoppia la bufera suIn dopo la puntata dell’11 febbraio, durante la qualeha accolto i cantanti del Festival di Sanremo. Duresono nate all’indirizzo della padrona di casa per aver stoppato Dargen D’Amico mentre affrontava il discorso del valore economico dei migranti.è intervenuta: “Qui è una festa, ci vorrebbe troppo tempo per affrontare determinate tematiche. Qui stiamo parlando di musica, è difficile dire in tre parole tutto questo. Sono domande che voi fate a cui bisognerebbe rispondere in modo dettagliato. Noi il tempo non ce l’abbiamo, dobbiamo far cantare tutti”. Dargen D’Amico (Ansa Foto) – cityrumors.itIl “caso Ghali” e ledell’ambasciatore Bar C’è stato poi il caso Ghali che, interpellato da un ...

I social non hanno perdonato la "zia" Mara Venier per quel comunicato Rai pro Israele. La triste fine della matrona della Rai.Pioggia di critiche sui social per la conduzione di "Domenica In" da parte di Mara Venier e messaggi di sostegno per Ghali e Dargen D'Amico.Sul palco Angelina Mango si esibì in una trascinante performance, ma anche in un breve discorso che racconta molto di lei.