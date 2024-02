Domenica In | Mara Venier legge la nota dell' ad Rai su Israele dopo le parole di Ghali | è polemica video

Mara Venier , la gaffe in diretta tv. Appuntamento Domenica le imperdibile quello con Domenica In che ha deciso di ospitare gli artisti che da poche ... ()

Come da tradizione, la settimana sanremese si è conclusa con la puntata speciale di Domenica In dedicata proprio al Festival, ‘ Domenica In Speciale ... (caffeinamagazine)

Dargen D’Amico ieri pomeriggio è stato ospite da Mara Venier a Domenica In, ma quella che doveva essere una semplice passerella per ricordare il suo ... (biccy)

È stato un pomeriggio lungo e complicato per Mara Venier , che oggi ha condotto un’edizione speciale del suo programma – Domenica In – direttamente ... (open.online)

Mara Venier contestata a Domenica In «Cita Gaza» e Rai risponde a Ghali

Le dichiarazioni di Dargen D'Amico e di Ghali a Domenica In speciale Sanremo 2024 hanno fatto tremare in molti in Rai. Come è noto, durante la ... (tvpertutti)