Domenica In | l’intervento pro immigrati di Dargen D’Amico viene censurato da Mara Venier | “Parliamo di musica” | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 febbraio 2024)prodidaprodida: è quanto accaduto nel corso dello speciale diIn dedicato al Festival di Sanremo. Rispondendo a una domanda di uno degli ospiti in studio, il cantante ha infatti affermato: “Quello che gliimmettono nelle casse dello Stato per pagarci le pensioni è più di quello che spendiamo per l’accoglienza. Queste sono statistiche che andrebbero raccontate”. “Va bene però qui è una festa.di” lo ha ...