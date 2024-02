Domenica In | Dargen D’Amico parla di immigrati e Mara Venier sbotta | “Qui parliamo di musica | mi mettete in imbarazzo” Bufera sui social | “Censurato in diretta”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Momenti di tensione aIn dopo l’esibizione di. Ospite dello speciale sanremese per riproporre il brano Onda alta l’artista si trova a rispondere alle domande dei giornalisti, ma qualcosa agita la conduttrice che taglia corto e rimprovera i suoi ospiti. Ma facciamo un passo indietro. Una giornalista chiede il significato più profondo della canzone, eargomenta così: “In Italia c’è sempre stata la regola dell’ospitalità e dell’accoglienza, una volta le porte delle case erano aperte: i bambini se avevano fame entravano e dicevano ‘ho fame’ e nessuno chiedeva ‘ma da dove vieni?’ niente, gli davano da mangiare, avevano freddo e li coprivano. Questo è il nostro bagaglio genetico ideale, giusto? Nel momento in cui ascolto discorsi che si dimenticano del valore istintivo della protezione dei ...

È stato un pomeriggio lungo e complicato per Mara Venier , che oggi ha condotto un’edizione speciale del suo programma – Domenica In – direttamente ... (open.online)

Dargen D’Amico ieri pomeriggio è stato ospite da Mara Venier a Domenica In, ma quella che doveva essere una semplice passerella per ricordare il suo ... (biccy)

Di sicuro c'è solo che non è stata la consueta puntata di Domenica In post-Festival. Le dichiarazioni di pace, di invito allo stop alle armi e al ... (liberoquotidiano)

Sarebbe bastato parlare anche di popolazione palestinese. E invece nel messaggio in solidarietà con Israele dell’Amministratore Delegato Rai, letto ieri in diretta tv da Mara Venier nel dopo-Sanremo, ...A Domenica In si è tenuto il classico appuntamento post Sanremo, dove si sono ri-esibiti i cantanti in gara al Festival, alla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo e ...Avete notato i maxi stivali di gomma gialli di Dargen D’Amico nello Speciale Sanremo di Domenica In Si tratta di un vero e proprio oggetto di ...